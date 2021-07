Ogień trawi USA. Skala pożarów poraża

Stany Zjednoczone zmagają się z klęską. W 12 stanach strażacy walczą z 79 dużymi pożarami. Szacuje się, że łącznie spłonęło w tym sezonie już ponad milion hektarów. Sytuacji nie poprawia pogoda. We wtorek w wielu miejscach w środowych i zachodnich Stanach temperatura dochodziła do 40 st. C.