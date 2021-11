Ofiary wypadku jechały "trumną na kółkach". Adwokata z Łodzi czekają poważne konsekwencje

Jest ciąg dalszy sprawy śmiertelnego wypadku, który we wrześniu pod Olsztynem spowodował łódzki prawnik. Mężczyzna, wbrew temu co ustaliła policja, winę za wypadek zrzucił wówczas na stan techniczny samochodu ofiar. Teraz stanie przed sądem dyscyplinarnym, który może go nawet wydalić z zawodu.