Ofiara księdza pedofila pisze do ministra edukacji narodowej. Chce odebrania duchownemu odznaczenia

Przeprosił swoją ofiarę za molestowanie. Kary uniknął, bo sprawa się przedawniła. Ksiądz Walerian S. z Lublina najpierw stracił Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, teraz może zostać pozbawiony kolejnego odznaczenia. Chce tego skrzywdzony przez niego w dzieciństwie mężczyzna.

"Jeśli Medal Komisji Edukacji Narodowej jest przyznawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie dzieci, to Walerian S., gwałcąc mnie jako dziecko, sprzeniewierzył się wszelkim zasadom ukierunkowanym na oświatę i wychowanie. To, co zrobił, jest haniebne i nie pozwala od takiego człowieka czerpać wzorców wychowawczych, oświatowych" - napisał do Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Halliop.