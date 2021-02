Ofiara księdza pedofila do oprawcy: "zabiłeś mnie, żyję tylko kawałeczkiem życia"

- Fundacja robi, co może, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast moje odejście było pewnym głosem sprzeciwu wobec postawy biskupów z Konferencji Episkopatu Polski. Z jednej strony księża biskupi finansują tę fundację, wpłacają pieniądze pobierane od poszczególnych księży - powiedział w rozmowie z TVN24 Robert Fidura.

Fidura w dzieciństwie był wykorzystywany przez dwóch księży. W programie zapytano go, co powiedziałby dzisiaj księdzu, który go skrzywdził (obydwaj duchowni nie żyją).