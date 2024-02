Odyseusz wylądował! Pierwsze takie wydarzenie od ponad 50 lat

Intuitive Machines to spółka, która zbudowała księżycowy lądownik i na zlecenie amerykańskiej agencji kosmicznej NASA zabrała tam jej sprzęt: m.in. kamerę stereoskopową do obserwacji pióropusza pyłu wzniesionego podczas lądowania oraz odbiornik radiowy do pomiaru wpływu naładowanych cząstek na sygnały radiowe na powierzchni Księżyca. Zebrane dane pomogą NASA w przeprowadzeniu lądowania astronautów na Księżycu, które ma nastąpić w 2026 r.