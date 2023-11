Oburzył wypowiedzią o Polsce. Odwołali jego wszystkie koncerty

Kirył "Bledny" Tymoszenko, członek ukraińskiego zespołu Poshlaya Molly opublikował w sieci film, w którym wyraził swoją niechęć do języka polskiego. Nagranie to wywołało falę oburzenia. I choć muzyk przeprosił, twierdząc, że to był tylko żart, to w Polsce nie zagra. Odwołano wszystkie koncerty jego zespołu.