Odwołana wizyta w MSZ, w czwartek spotkanie wyjaśniające. Echa wywiadu z Georgette Mosbacher dla Wirtualnej Polski

- Po wywiadzie, z którego dowiedzieliśmy się o możliwych konsekwencjach biznesowych i militarnych w stosunku do Polski, musieliśmy jakoś zareagować. Chodziło o uzyskanie wyjaśnień, jak pani ambasador uzasadnia swoje stanowisko odnośnie do traktowania mniejszości seksualnych w naszym kraju. Tutaj nie mogą istnieć między sojusznikami jakiekolwiek niedomówienia - mówi Wirtualnej Polsce polityk z otoczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odnosi się tym samym do dwóch wydarzeń, które nastąpiły jako bezpośrednie następstwo wywiadu z ambasador USA, który opublikowaliśmy we wtorek rano.