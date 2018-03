Odwilż w TVP. Tej wiadomości rok temu nie podali

Uważni widzowie "Wiadomości" w TVP mogli dostrzec w tym roku zmianę w informowaniu o finale WOŚP. W 2017 roku poświęcono mu 16 sekund, w tym 30. Co więcej, tym razem prowadzący program Krzysztof Ziemiec poinformował o wyniku zbiórki. Rok temu było to nie do pomyślenia.

Krzysztof Ziemiec podał informację o wynikach finału WOŚP (PAP)

W 2017 roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był, po raz pierwszy w historii, relacjonowany i wspierany jedynie przez TVN. TVP nie była tym zainteresowana. Prezes TVP Jacek Kurski mimo to zapewnił szefa Orkiestry Jurka Owsiaka, że "Telewizja Polska S.A. nie uchyli się od informowania o przebiegu i rezultacie corocznej zbiórki Orkiestry na swoich antenach".

Jak to "informowanie" wygladało przekonali sie widzowie "Wiadomości". 15 stycznia o 25. finale informowano "aż" przez 16 sekund. A 7 marca, gdy Orkiestra poinformowała o swoim kolejnym rekordowym wyniku zbiórki w głównym wydaniu "Wiadomości" nikt nawet sie nie zająknął na ten temat.

Ówczesna szefowa flagowego programu informacyjnego TVP Marzena Paczuska, na swoim profilu na Twitterze tłumaczyła, że "TVP nie ma żadnego obowiązku informowania o akcjach promowanych przez tv komercyjne".