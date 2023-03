Odpowiada Kaczyńskiemu: "Zachód nie wymyślił bycia trans"

- Dla mnie było to właściwie zawsze jasne. Już jako dziecko mocno to odczuwałam. Moje otoczenie dążyło do tego, bym spełniała się w męskiej roli. Pamiętam bardzo dobrze, jak zabierano mnie na piłkę nożną i wszystkie te rzeczy, których oczekuje się w dzieciństwie od domniemanego chłopca. To wszystko nie pasowało do mnie. A gdy weszłam w okres dojrzewania, stało się dla mnie bardzo fizyczne, że moje ciało rozwija się w kierunku, z którym w ogóle nie mogę się identyfikować. Miałam szczęście, że mój coming out nastąpił w czasie, gdy nie byłam jeszcze osobą publiczną. Choć w latach szkolnych to też było wyzwaniem.