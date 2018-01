Odolanów: 11-latka postawiła na nogi służby. Przez godzinę przeszukiwano okoliczne stawy

Przez dwie godziny kilkudziesięciu policjantów i strażaków poszukiwało w zbiornikach wodnych w Odolanowie i w okolicy dziewczynki, która miała rzekomo wpaść pod lód. Przerwali akcję, gdy okazało się, że była ona wynikiem głupiego żartu znudzonej 11-latki.

- Około 15.30 na telefon alarmowy zadzwoniła jakaś dziewczynka z informacją, że jej siostra wpadła pod lód w Odolanowie - opowiada WP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim Małgorzata Łusiak. - Dziewczynka nie poinformowała, gdzie dokładnie to się wydarzyło, rozłączyła się - dodała.

- W tym czasie dyżurnemu policji udało się ustalić właściciela telefonu, z którego dzwoniono na telefon alarmowy. Policjanci pojechali pod wskazany adres i ustalili, że dzwoniącą była 11-letnia dziewczynka. To ona w trakcie zabawy z siostrą wpadła na pomysł, by zadzwonić na policję. To miał być żart - powiedziała Małgorzata Łusiak.