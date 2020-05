Odmrażanie gospodarki. Siłownie i kluby fitness będą otwarte. Rząd podał datę. Jakie zasady?

Odmrażanie gospodarki - siłownie

Kolejny etap odmrażania gospodarki ma wejść w życie od 30 maja. Część ogłoszonych przepisów obowiązywać będzie jednak dopiero od 6 czerwca. Ten drugi termin dotyczy właśnie otwarcia siłowni, klubów fitness, basenów, saun, solariów, salonów masażu i tatuażu. Będą one działać na specjalnych zasadach sanitarnych.

- Obiekty sportowo-rekreacyjne będą otwarte od 6 czerwca. Te miejsca będą mogły być otwarte, przy zachowaniu zasad epidemicznych, sanitarnych. Wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby, bo wiemy na przykładzie innych krajów, że to są bardzo często ogniska nowych zakażeń - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej.

Odmrażanie gospodarki - jakie zasady?

Siłownie i kluby fitness zostaną otwarte w kolejnym etapie odmrażania gospodarki, ten sektor będzie otwarty od soboty 6 czerwca. Nie oznacza to jednak powrotu do ćwiczeń, jakie znamy sprzed pandemii. Będzie obowiązywał reżim sanitarny, a to oznacza sporo ograniczeń.