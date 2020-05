Odmrażanie gospodarki. Kiedy otwarcie klubów fitness i siłowni?

Zgodnie z decyzją rady ministrów, kluby fitness i siłownie zostały zamknięte, by ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. To był spory cios dla branży fitness. Z dnia na dzień przedsiębiorcy stracili źródła dochodów, a Polacy, by dbać o formę, zaczęli treningi w domach. Cała branża niecierpliwie oczekuje decyzji o zezwoleniu na działalność.