Odmrażanie gospodarki. Hotele, sklepy, restauracje otwarte. Jakie zasady?

Odmrażanie gospodarki. Sklepy - będzie zniesienie limitów

Limity mają być zniesione w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w placówce pocztowej czy w punktach usługowych na jedną osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać. To oznacza, że będą one dostępne bez limitów dla wszystkich klientów. W sklepie, na poczcie czy targu nadal należy zasłaniać nos i usta. Do tego przed wejściem do sklepów należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.