Odmrażanie gospodarki. Dobra wiadomość dla uczniów i pracowników transgranicznych

Ledwo wprowadzono drugi etap odmrażania gospodarki, pojawiła się kolejna wiadomość, która ucieszy pracowników, ale także i uczniów. Chodzi o osoby, które uczą się lub pracują w zagranicznym miejscowościach, przylegające do granic Polski. Informację przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Komunikat pojawił się na profilu premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku. "Mam bardzo dobre informacje dla wszystkich pracowników i uczniów, którzy pracują lub uczą się u naszych sąsiadów, czyli w Niemczech, na Litwie, na Słowacji i w Republice Czeskiej" - czytamy.

Odmrażanie gospodarki. Pracownicy transgraniczni i uczniowie zauważeni

To już kolejny krok w stopniowym odmrażaniu gospodarki. Jak informuje premier Morawiecki, pracownicy transgraniczni oraz uczniowie, którzy uczą się w szkołach znajdujących się w miastach za granicami Polski, będą mogły wrócić do swoich zajęć. Nastąpi to z wdrożenie drugiego etapu odmrażania gospodarki, czyli 4 maja.

To, co najważniejsze, to zniesienie obowiązku 14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju dla tych osób, co wywoływało wcześniej wiele kontrowersji. Temat odmrażania gospodarki i pracowników transgranicznych był poruszany m.in. podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Minister Marlena Maląg mówiła wtedy, że pracownicy transgraniczni mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne i w ten sposób otrzymać zasiłek od państwa.

Odmrażanie gospodarki. Pracownicy transgraniczni wywalczyli swoje

"Jednocześnie musimy pamiętać, że przedwczesne otwarcie granic to duże ryzyko. Dlatego wyważenie interesu ekonomicznego pracowników transgranicznych i bezpieczeństwa waszych wspólnot samorządowych to spacer po linie. W żadnym wypadku nie możemy stracić równowagi" - czytamy w dalszej części komunikatu premiera.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że odmrażanie gospodarki jest ważne, ale nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa Polek i Polaków. "Jeśli dopuścimy do reaktywacji wirusa na terenach przygranicznych zaprzepaścimy to co udało się dotychczas osiągnąć" - tłumaczy Morawiecki.

To co cieszy, a co zaznaczył szef rządu, to relatywnie niski przyrost liczby zakażeń, dzięki któremu odmrażanie gospodarki jest znacznie łatwiejsze. "Możemy więc działać bardziej zdecydowanie, aby życie gospodarcze mogło znowu zacząć nabierać tempa" - czytamy.

Odmrażanie gospodarki. Pracownicy transgraniczni i fala protestów

Przypomnijmy, od połowy marca zablokowany został ruch graniczny. Początkowo nie obejmował on pracowników transgranicznych. Sytuacja po kilku dniach uległa zmianie. Granice zostały zamknięte również dla nich, a pracownicy zostali postawieni przed wyborem: bezrobocie w Polsce lub szybki wynajem mieszkania w kraju pracodawcy i rozłąka z rodziną.

Mimo wprowadzenia dwóch kolejnych etapów odmrażania gospodarki, jeszcze w środę sytuacja pracowników transgranicznych wydawała się beznadziejna. To samo dotyczyło młodzieży, którzy swoje szkoły mieli po drugiej stronie granicy. W Czechach i Niemczech uczniowie wrócili już do szkół. Na 1 maja zapowiedziany był kolejny z fali protestów w tej sprawie.