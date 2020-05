Odmrażanie gospodarki. Częściowe otwarcie restauracji już wkrótce? Jest nieoficjalna data

Odmrażanie gospodarki. Restauracje częściowo otwarte? Jest data

Według nieoficjalnych doniesień otwarcie restauracji będzie jednak częściowe. Wstępnie ma ono nastąpić już 18 maja. Może to oznaczać, że rząd zezwoli na wprowadzenie trzeciego etapu odmrażania gospodarki.

Co oznacza, że restauracje będą otwarte częściowo? Pozwolenie na obsługę klientów ma dotyczyć tylko ogródków restauracyjnych. Te będą mogły zostać otwarte pod warunkiem, że znajdzie się tam obsługa kelnerska. Na ten moment rząd nie przewiduje możliwości korzystania z wnętrz restauracji.

Odmrażanie gospodarki. Restauracje a obostrzenia

Zamknięte pozostaną też te restauracje, bary i puby, które nie będą zatrudniały kelnerów. Klienci nie będą mogli podejść do lady. takie rozwiązanie wymusi zatrudnienie kelnerów także przez bary samoobsługowe.

Ważną informacją dla klientów restauracji jest to, że na terenie ogródków nie będą musieli nosić ani maseczek ani rękawiczek ochronnych. Obsługa z restauracji nie będzie musiała sprawdzać też ich temperatury. Ważne będzie jednak zachowanie odpowiedniej odległości. W kolejnym etapie odmrażania gospodarki ma znaleźć się zapis, który narzuci odległość 2 metrów pomiędzy stolikami.

Odmrażanie gospodarni. Nie tylko restauracje. Wrócą strefy gastronomiczne w galeriach

Dziennikarz RMF FM podkreśla jednak, że to informacje nieoficjalne i "na teraz". Plany rządu co do dalszego odmrażania gospodarki może zmienić pogorszenie sytuacji epidemicznej w kraju.