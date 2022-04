Odkryto szereg min morskich. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie

– Obie wersje wydają się prawdopodobne – mówi Johannes Peters, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa morskiego na Uniwersytecie w Kilonii. Opublikowane zdjęcia pokazują, że są to stare modele, przypuszczalnie produkcji radzieckiej, z oznaczeniami ukraińskimi. Wskazały na to również władze tureckie. Jest jednak również jasne, że "najpóźniej od czasu aneksji Krymu dostęp do takich min ma również rosyjska marynarka wojenna".