Odkryto jacht Putina. Cumuje w kraju NATO

Wiele wskazuje na to, że udało się odnaleźć sekretny jacht rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Co ciekawe, jest on zacumowany na terenie kraju należącego do NATO. Rosyjski opozycjonista Michaił Chodorkowski, który ujawnił tę informację, zdradza, że jednostka ma ponad 70 m długości.