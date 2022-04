Oddał życie ojczyźnie. Na froncie zginął ukraiński poeta Jurij Ruf

Jurij Ruf urodził się w 1980 roku, jego prawdziwe nazwisko to Dadak. Był nie tylko poetą i pisarzem, ale także naukowcem, osobą publiczną, założycielem projektu literackiego "Duch Narodu". Stworzył markę odzieżową "Gwear". Był stałym gospodarzem Ukraińskiego Festiwalu Młodzieży "Zimny Jar". To wydarzenie, które odbywało się od 2015 roku we wsi Hruszewka w obwodzie czerkaskim. Jego tematyką było ważnie wydarzenie historyczne - Wielki Dzień Zwycięstwa Księcia Światosława Igorewicza nad Chazarią, ale także inne dziejowe etapy Ukrainy, łącznie z rosyjską aneksją części kraju. Uczestnicy angażowali się w rekonstrukcje historyczne, wykłady, wystawy; warsztaty i odczyty i koncerty.