Oddał mieszkanie, bo nie stać go było na karmę dla psa. 78-latek stał się bezdomnym

78-latek do tarnogórskiej komendy zgłosił się w poniedziałek rano. Senior przekazał, że jedna ze spółdzielni mieszkanowiej nie chce mu oddać ponad 10 tysięcy złotych. Sierżant sztabowy, Robert Juda, który tego dnia pełnił służbę, przejrzał umowę mężczyzny, a następnie wysłuchał jego poruszającej historii.

Z ustaleń mundurowego wynika, że w marcu 2020 roku 78-latek wygrał przetarg na wynajem mieszkania w dzielnicy Strzybnica. Wpłacił on do spółdzielni mieszkaniowej wadium oraz kaucję, które wynosiły kilka tysięcy złotych.

Tarnowskie Góry. Wzruszają historia Ernesta Skopa

Wtedy też senior zgłosił się do mundurowych. Pomimo że policjant nie dopatrzył się złamania prawa przez spółdzielnie, postanowił pomóc mężczyźnie. Funkcjonariusz zadzwonił do urzędników i przedstawił im trudną sytuację 78-letniego mężczyzny. Poprosił on o szybką weryfikację sprawy seniora. Wtedy mężczyźnie ze szczęścia popłynęły łzy.