Odchody i śmieci. Burza po zdjęciu z Zakopanego

Miejscowi niestety zdążyli się do takiego widoku przyzwyczaić. Puszka po piwie, papierek po batonie czy butelka po wódce nie robi już na nich większego wrażenia. Jednak to, co zobaczyła pod Wielką Krokwią mieszkanka Zakopanego wywołało jej niesamowite oburzenie. Podczas niedzielnego spaceru zrobiła zdjęcie i wysłała je do redakcji "Tygodnika Podhalańskiego".