Od wielu lat prześladowała księdza. 79-letnia Niemka uniewinniona

Łzy bezradności

Dla ofiary oznacza to jednak więcej: – Jako ofiara jesteś w tym kraju stracony – mówi oburzony Michael Hammerschmidt po uniewinnieniu 79-latki. Podczas swoich zeznań podkreślał, jak bardzo obciążająca – zarówno psychicznie, jak i fizycznie – jest zaistniała sytuacja. Ksiądz opisał, że poznał kobietę ponad 20 lat temu, kiedy umierał jej ojciec i że to spotkanie było początkiem terroru, który ona wobec niego stosuje. Początkowo niemal codziennie do niego dzwoniła, potem obdarowywała wulgarnymi prezentami lub tańczyła bez ubrań pod jego oknami. – To po prostu obrzydliwe – mówi duchowny i zaznacza, że jasno dał kobiecie do zrozumienia, że sobie tego wszystkiego nie życzy. Dodaje, że już dawno odebrała mu radość życia i że przez nią straciło ono na jakości. Przyznał też, że są chwile, kiedy siedzi w swoim domu i płacze z bezradności.