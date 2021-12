Od Nazarbajewa do Tokajewa. Reformy polityczne i gospodarcze w Kazachstanie

Kolejne reformy doprowadziły do organizacji bezpośrednich wyborów akimów (burmistrzów) powiatów wiejskich, opracowania nowej koncepcji rozwoju samorządu lokalnego, a także utworzenia instytucji zajmującej się petycjami online. Co więcej, został obniżony próg wyborczy do Mażylisu (izby niższej parlamentu) z 7 do 5 proc., a na kartach do głosowania pojawiła się rubryka "przeciw wszystkim".