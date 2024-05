Obywatelskie zatrzymanie w Gdańsku. Pijany kierowca miał 2,5 promila

- Kierowca co jakiś czas hamował bez przyczyny. Kiedy dojechaliśmy do sygnalizacji świetlnej, mężczyzna zaczął już zahaczać o krawężniki. W tym momencie powiedziałem do żony 'dzwoń na policję, bo tutaj jest coś nie tak' - opowiada w rozmowie z TVN24 pan Szymon.