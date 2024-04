Oburzenie po oświadczeniu księży. "Czy to was nie bulwersuje?"

Nie milkną głosy oburzenia po głośnym oświadczeniu duchownych z parafii św. Marcina w Żninie. List dotknął wiernych z parafii, ale głos w sprawie zabrały również inne osoby. "A jak my - wierzący, mamy zareagować na to, co dzieje się ze stanem kapłańskim w Polsce?" - czytamy w liście otwartym skierowanym m.in. do Prymasa Polski.