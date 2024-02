Obudził się Popocatepetl. Odwołane loty i "żółty alert"

Jak poinformowało Narodowe Centrum Zapobiegania Katastrofom, które monitoruje aktywność wulkanu, tylko we wtorek doszło do 77 wyrzutów pyłu i dymu z krateru Popocatepetl. Ziemia drżała w pobliżu wulkanu łącznie przez 952 minuty. Doszło także do jednego wstrząsu tektonicznego o magnitudzie 1,2.