Obszar chroniony i kopalnia miedzi. W tym rejonie szukają Raisiego

Trudny obszar

Poszukiwania zawężono do lasu Dizmar, który od 2010 roku jest obszarem chroniony. Ratownicy przeczesują rejon w pobliżu wsi Uzi, znajdującej się ok. 20 km od granicy z Azerbejdżanem i w okolicy odkrywkowej kopalni miedzi Sungun. To na tym obszarze po raz ostatni zarejestrowano sygnał GPS z maszyny.