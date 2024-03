"Obrzydliwe". Zareagowali na posiłki w przedszkolu

"Piękna sobota się zapowiada, pewnie wielu z was szybko ruszy do ogródków. I dobrze, bo ruch na świeżym powietrzu jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził! A śniadanko już zjedzone? Czy jeszcze nie? Tak czy siak, zobaczcie, jakie posiłki otrzymują dzieci z naszego gminnego żłobka i przedszkola..." -czytamy we wpisie, do którego dodano zdjęcia wspomnianych posiłków.