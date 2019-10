Obrońcy praw człowieka interweniują ws. zgonów pacjentów w Kobierzynie. Szpital pod lupą prokuratury

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zareagowała na dwa przypadki samobójstw, do jakich doszło w czerwcu w krakowskim szpitalu psychiatrycznym im. dr. J. Babińskiego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi też prokuratura. Dyrektor placówki wystosował właśnie odpowiedź do szefowej HFPC.

Przypomnijmy. W czerwcu w szpitalu im. dr. J. Babińskiego doszło do dwóch samobójstw. Pracownicy szpitala skarżyli się "Gazecie Wyborczej", że pacjentów nie ma kto pilnować, bo podczas nocnych dyżurów czterech lekarzy opiekuje się ok. 800 osobami.

Interwencja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to właśnie odpowiedź na doniesienia o zgonach pacjentów w krakowskiej placówce oraz ograniczonej liczbie dyżurującego na oddziałach personelu lekarskiego. W liście skierowanym m.in. do marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, który sprawuje nadzór nad szpitalem, przedstawiciele HFPC pytali o działania, jakie ma zamiar podjąć lecznica, by zapewnić chorym wyższy poziom oferowanej opieki psychiatrycznej. Pismo przesłano także do prokuratury okręgowej, która prowadzi śledztwo ws. samobójstw, do których doszło w placówce.