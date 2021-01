Obostrzenia od lutego. Informacja rządu. Dworczyk zapowiada rozluźnienie

Przypomniał, że wprowadzone obostrzenia obowiązują do końca miesiąca , "a w konsekwencji kończy się ten czas analizy i decyzji dotyczących jak dalej ta sytuacja będzie wyglądała".

- Wyniki, jeśli chodzi o Polskę, wyniki zachorowań i sytuacja pandemiczna w stosunku do wielu naszych partnerów zagranicznych nie jest zła, ale jednak nie możemy zapominać o tym, co się dzieje w innych krajach UE - podkreślił.

Jakie będą decyzje rządu?

Dopytywany, jakie będą nowe decyzje rządu, Dworczyk stwierdził, że "trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość", "trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia, ale musi być to niezwykle ostrożny proces".

Podkreślił, że "nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w innych krajach europejskich". Przypomniał między innymi, że wiele państw przedłuża obostrzenia, w niektórych krajach jest wprowadzona godzina policyjna.

- My też musimy mieć zawsze w tyle głowy, że nie jesteśmy jakąś wyspą, która jest oddzielona oceanem od innych krajów europejskich. Musimy myśleć o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu Polaków - zaznaczył Michał Dworczyk.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Onetu , nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VII zostanie przedłużone o kolejne dwa, a być może i cztery tygodnie, galerie handlowe mają wrócić do funkcjonowania od 1 lutego, ale właściciele pensjonatów, hoteli, restauracji i barów będą musieli czekać na otwarcie przynajmniej kolejny miesiąc.

Przypomnijmy, że obecne obostrzenia obowiązują od 28 grudnia. Najpierw rząd zaplanował je do 17 stycznia, ale później przedłużył o kolejne dwa tygodnie - do końca stycznia. Jedyna zmiana dotyczyła dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych. Po feriach wróciły do nauki stacjonarnej.