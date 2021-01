Koronawirus. Onet nieoficjalnie o planach rządu: Galerie Handlowe otwarte. Hotele i restauracje zamknięte do 1 marca

Zamknięte hotele, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich miało trwać do 17 stycznia, ale obostrzenia zostały przedłużone do 30 stycznia. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Onetu, w czwartek rząd poluzuje obostrzenia i do działalności będą mogły wrócić galerie handlowe.