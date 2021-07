Obostrzenia dla niezaszczepionych? PiS się uchyla, większość opozycji wspólnym głosem

Artur Dziambor ocenił również, że wprowadzenie certyfikatów covidowych niezbędnych, by wejść do miejsc publicznych, to pierwszy krok do inwigilacji rodem z filmów science-fiction. - My to próbujemy powstrzymać, natomiast cała reszta środowisk politycznych brnie w to - od lewa do prawa - bo widzą w tym dla siebie szanse, by zdominować społeczeństwo i mieć je pod butem - mówił poseł.