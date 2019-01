Obok historycznej zbiórki powstały kolejne. Na hospicjum, które "było ważne dla Adamowicza"

"Zapełnijmy ostatnią puszkę pana prezydenta dla WOŚP" - napisała Patrycja Krzemińska i zebrała 16 mln złotych, choć takiej kwoty zupełnie się nie spodziewała. Rodzina Pawła Adamowicza apelowała, by finansowo wspierać także Fundację Hospicyjną. Na rzecz hospicjum zorganizowano w ostatnim czasie sześć zbiórek.

Na fali prośby rodziny zmarłego prezydenta powstała zbiórka Patrycji Krzemińskiej dla WOŚP. Zakończyła się fenomenalnym wynikiem. Zebrano 16 mln złotych. A zakładano dołożenie jedynie tysiąca do puszki prezydenta Pawła Adamowicza, do której udało mu się zebrać 5,6 tys. złotych.

Już kilkanaście tysięcy

Przyznaje, że o zbiórce Patrycji Krzemińskiej dowiedział się po tym, jak utworzył swoją. - Zachęcałem też do wpłaty na zbiórkę pani Patrycji - mówi WP. - Zależy mi po prostu, żeby była możliwość wspierania Hospicjum. WOŚP ma swoją markę, jest duży. Ludzie lubią na WOŚP dawać, bić te rekordy, to dobra motywacja. Ja znam hospicjum od paru lat. Wiem, że dla prezydenta Adamowicza to było ważne, żeby je wspierać. Też był tam wolontariuszem - dodaje.

"Potrafił pochylić się nad człowiekiem"

Pan Artur znał prezydenta Adamowicza. Przyznaje, że nie była to zażyła znajomość, ale prezydent nigdy nie odmawiał mu rozmowy. - On zawsze mi odpowiadał, nawet na messengerze. Rozmawiał, po prostu, mimo całego formatu prezydenta. Był osobą, która autentycznie potrafiła pochylić się nad człowiekiem i jego sprawą. To było niezwykłe. Niewielu jest takich polityków, którzy są na pozycji, a potrafią po prostu być zwyczajnym człowiekiem. To jest fenomenalne. Było - wyznaje.