Obniżka wynagrodzeń dla posłów dopiero od września. Przez jedną poprawkę PiS-u

Polscy posłowie to prawdziwi farciarze! Nie dość, że obniżka wynagrodzenia dopiero wejdzie w życie we wrześniu, to za sierpień – w którym nie ma ani jednego posiedzenia – dostaną taką samą pensję jak w poprzednich miesiącach. Kluczowa była jedna poprawka do ustawy.

52 dni – tyle wolnego od pracy mają polscy parlamentarzyści. Ostatnie posiedzenie miało miejsce 20 lipca, kolejne będzie 11 września. To najdłuższe wakacje poselskie od lat. Pod rządami PO – PSL rekordowa była liczba 33 dni.

Za ten okres dostaną 10.020,80 zł uposażenia poselskiego, a także 2.505,20 zł parlamentarnej diety. A także 14,2 tys. zł ryczałtu na biura poselskie.

To ostatnia taka wypłata, bowiem Sejm uchwalił niedawno temu obniżkę wynagrodzeń parlamentarzystów. Ustawa została uchwalona 10 maja, przepisy zaczną jednak obowiązywać od września. Dlaczego, choć prezydent Andrzej Duda podpisał ją w czerwcu?

Jak ujawnił tygodnik „Polityka”, legislator sejmowy zgłosił, że jeśli ustawa będzie ogłoszona w Dzienniku Ustaw w ostatnie dni miesiąca, to Kancelaria Sejmu będzie miała zaledwie kilka dni na przeliczenie, ile obniżonej pensji ma wypłacić danemu parlamentarzyście (pensje są różne, bo parlamentarzyści dostają różne dodatki funkcyjne)

.- Andrzej Matusiewicz (PiS) podchwycił, że może w takim razie okres vacatio legis powinien być wydłużony o co najmniej miesiąc. Przewodniczący komisji Włodzimierz Bernacki (PiS) zgłosił tę poprawkę, a wszyscy posłowie poparli go w głosowaniu– czytamy w tygodniku. W praktyce oznacza to, że za sierpień, czyli miesiąc w którym posłowie nie pracują dostaną dotychczasowe pensje.

Dopiero od września, poselskie wynagrodzenie wyniesie o 20 procent mniej - ok.8,1 tys. zł brutto, czyli około 5,6 tysiąca na rękę. Do tego trzeba dodać nieopodatkowaną dietę 2,5 tys. zł brutto.