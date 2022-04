Oblicze życia, oblicze śmierci

- Kontakt ze śmiercią uczy szacunku dla własnego życia. Szacunku dla bliskich na co dzień. Doceniania tego, co się ma. Poza tym uczy pokory i przestrzegania zasad. Jak się pierwszy raz zobaczy osobę, która nie zapięła pasów, a potem zginęła, wylatując przez przednią szybę samochodu, to już zawsze będzie się pamiętać o tym, co trzeba zrobić zaraz po wejściu do samochodu. Nawet jak się ma do przejechania sto metrów do sklepu. Choroba i śmierć to jedyne aspekty życia, nad którymi nie ma dosłownie żadnej kontroli. A jeśli tak jest, to róbmy wszystko, aby nie pokonały nas zbyt wcześnie – konkluduje Regulski.