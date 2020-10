Objawy COVID-19. Jakie są pierwsze objawy zakażenia koronawirusem?

Najczęstszymi objawami COVID-19 są: gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem oraz suchy kaszel , informuje WHO. W przypadku wystąpienia tych podstawowych objawów należy zgłosić się do lekarza.

Objawy COVID-19. Wpływ koronawirusa na organizm

Bezobjawowe zakażenie koronawirusem

Wraz ze zmęczeniem i mniejszą odpornością na wysiłek fizyczny, u chorych często pojawia się także zadyszka. Jeżeli do tego występują problemy z oddychaniem, które wcześniej nie występowały, to jest to sygnał, by udać się do lekarza lub zrobić test na obecność koronawirusa.