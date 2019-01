Obcokrajowcy będą służyć w straży pożarnej? Polscy strażacy oburzeni

W straży pożarnej będą mogli służyć obcokrajowcy? Taki pomysł trafił do Sejmu, a parlamentarni analitycy orzekli, że warto go rozważyć. Polscy strażacy są oburzeni.

Do sejmowej Komisji do spraw Petycji trafił wniosek, by umożliwić obcokrajowcom służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Anonimowy wnioskodawca postuluje, by w ustawie o PSP sformułowanie "obywatel Rzeczypospolitej Polskiej" zastąpić zwrotem "osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".