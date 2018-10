O włos od tragedii. Piloci Ryanaira w ostatniej chwili uniknęli katastrofy

W ostatniej chwili piloci Ryanaira zapobiegli zderzeniu dwóch maszyn. Zadziałał system ostrzegania TCAS w kokpicie.

Niewiele brakowało, by 2.10.18 r. nad Hiszpanią na wysokości 10 km doszło do zderzenia dwóch samolotów irlandzkiego przewoźnika lotniczego Ryanair. Poinformowała o tym hiszpańska Komisja Badania Wypadków w Lotnictwie Cywilnym (CIAIAC). By poznać przyczyny zajścia, wszczęto śledztwo.