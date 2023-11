O tej mszy mówi cała Polska. Dziennikarze relacjonują, co usłyszeli

"Halloween obcy kulturze"

Homilia trwała kilkanaście minut. Duchowny mówił w niej, że tej nocy w kościele trwa modlitwa, za wszystkich dotkniętych grzechem współczesności, również duchownych. Prosił Boga o opamiętanie. O Halloween wypowiadał się wprost, że to "święto szatana" i "najważniejszy dzień dla satanistów". Stwierdził, że "Halloween jest obce kulturze polskiej, wierze katolickiej", a "stwórca nie stworzył nas po to, byśmy upodabniali się do śmierci. Byśmy z niej drwili, szydzili. Stworzył nas do pięknych rzeczy".