Zamieszki w Niemczech w Halloween. Słychać było "antysemickie hasła"

We wtorek wieczorem w Hamburgu doszło do zamieszek. Według rzecznika hamburskiej policji w dzielnicy Harburg zgromadziło się początkowo 150-200 głównie młodych ludzi. Stopniowo ich liczba wzrosła do około 300-350. Rzucali petardami i butelkami w tłum i w policję. Kilka osób zostało rannych.