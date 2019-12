O. Tadeusz Rydzyk zabłądził i nie dotarł na urodziny Radia Maryja

W weekend odbywały się dwie uroczystości z okazji 28. urodzin Radia Maryja. Najpierw świętowano w Toruniu, a następnie w Bydgoszczy. Na drugą ceremonię nie dotarł o. Tadeusz Rydzyk. Jak tłumaczy, zabłądził i nie mógł dojechać do katedry w Bydgoszczy, a potem byłoby mu wstyd wchodzić spóźnionym na mszę.

- Przepraszam, że nie ma mnie, ale powiem, że byłem w Bydgoszczy. Błądziłem. No, nie dojechaliśmy. Kręciliśmy się w kółko, gdzieś tam... Co najgorsze, kochani, to oznakowania nawet nie ma porządnego. Nie wiem, czy Bydgoszczy nie stać na oznakowanie, żeby pokazać drogę do katedry? W ogóle tyle razy byłem w Bydgoszczy i jakoś teraz są jakieś trudności. Nawet ostatnio dojechaliśmy do księdza biskupa, no i nie można dojechać tam w ogóle. Co się to porobiło? Boże mój. U nas w Toruniu to wszystko widać. Nawet żeśmy się policji pytali dzisiaj, tłumaczyli nam. Niestety, już było trudno, jak msza święta zaczyna się i ileś już trwa, żeby wchodzić. To przecież wstyd - tłumaczył się w rozmowie telefonicznej.