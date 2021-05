O. Szustak wezwany przez Episkopat. Jest komentarz dominikanina i data

- Było jakieś spotkanie Episkopatu (...) i wydali takie tam oświadczenie, m.in. Gądecki, co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła. Tak aktualnie - że mamy ten czas, kończy się pandemia, miejmy nadzieję - jak teraz Kościół powinien zafunkcjonować. I pierwszy punkt k..., który podano - Gądecki go podał - to najważniejsze, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do Kościoła - mówił w rozmowie o. Szustak.