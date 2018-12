O. Rydzyk z zakazem wjazdu na teren Kanady?

Były polityk Thomas Lukaszuk wysłał do kanadyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych cytaty z wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka i wybranych gości jego stacji. Według niego, są one mową nienawiści. Redemptorysta może mieć problemy z wjazdem na teren Kanady.

49-letni Thomas Lukaszuk pochodzi z Gdyni, ale gdy był dzieckiem jego rodzina wyemigrowała do Kanady. Wiele lat związany był z polityką, choć od jakiegoś czasu zajmuje się już tylko doradztwem biznesowym. Mężczyzna słynie z niechęci do toruńskiego duchownego. Podczas ostatniej wizyty o. Tadeusza Rydzyka w Kanadzie publicznie go krytykował apelując do biskupa Calgary, że nie powinien gościć redemptorysty.