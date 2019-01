O. Ludwik Wiśniewski porwał tłumy na pogrzebie Pawła Adamowicza. "Jacek Kurski powinien mnie przeprosić"

Słowa o. Ludwika Wiśniewskiego w czasie pogrzebu Pawła Adamowicza wywołały wielkie poruszenie. – Chciałem poruszyć sumienia Polaków – mówi Wirtualnej Polsce dominikanin. I dodaje, że czeka na przeprosiny od prezesa TVP Jacka Kurskiego.

I podkreśla: - To piekiełko zbudowaliśmy po trochu wszyscy. To nie jest tak, że mamy do czynienia z dwoma obozami: jeden jest anielski, a drugi diabelski. I gdy ci utracą władzę, to będzie niebo. Nie. Boję się, że jeśli ją utracą, to będzie jeszcze gorsze piekło, bo w ludziach tkwi chęć odwetu. O tym mówiłem na pogrzebie Pawła Adamowicza. Postawmy kropkę tu, gdzie teraz jesteśmy. Zacznijmy od nowa. Z wzajemnym szacunkiem. Budujmy na nowo. Inaczej. Czego jeszcze trzeba, żebyśmy zrozumieli, co się z nami dzieje? Obudzimy się, gdy ulicami popłynie krew? Wina pewnie nie jest taka sama wszystkich, ale każda strona przyłożyła rękę, do polskiego piekiełka. Mówię temu: stop.