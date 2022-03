O krok od tragedii w Łodzi. 3-latek mógł spaść z balkonu, matka była pijana

- Dziecko stało na stoliku ustawionym tuż obok barierki i podskakiwało trzymając się jej. Gdy chłopiec zaczął wspinać się na barierkę, kobieta postanowiła działać. Podbiegła pod balkon, na którym bawił się chłopiec i próbowała nakłonić go do powrotu do wnętrza mieszkania. Gdy to nie poskutkowało, w obawie o życie dziecka, wbiegła do jego mieszkania i sama ściągnęła chłopca z barierki - relacjonuje funkcjonariusz.