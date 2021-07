O krok od tragedii. Koszmar na karuzeli podczas festynu

- Nie wiemy, dlaczego doszło to takiej sytuacji. Maszyna została zdemontowana i zawieziona do firmy w Ohio, która ją wypożyczyła. Wówczas dowiemy się, co się stało. Niewykluczone, że doszło do awarii komputera - powiedział jeden z organizatorów festiwalu. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, nikt nie odniósł obrażeń.