Artykuł sponsorowany cad 2 godziny temu O czym warto pamiętać, przed zakupem programu CAD 2D? Szukasz najlepszego programu CAD? Nie wiesz, czym różnią się między sobą rozwiązania dostępne na rynku? Oprogramowanie CAD to narzędzie wykorzystywane przez projektantów wszystkich branż. Używają go zarówno architekci, jak i geodeci, instalatorzy, czy mechanicy. Rynek odpowiada na to zapotrzebowanie, oferując coraz nowsze i coraz bardziej zaawansowane rozwiązania i funkcjonalności. Jak zweryfikować, które funkcje są faktycznie niezbędne? Na jakie cechy należy zwrócić uwagę, aby wybrać najlepsze rozwiązanie, jednocześnie nie przepłacając za nie? Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, wykorzystując przykład jednego z popularnych programów CAD 2D/3D – GstarCAD. Cena czy jakość? Wysoka jakość to niekwestionowany lider wśród argumentów przemawiających za zakupem danego oprogramowania. Program musi być wydajny i przystosowany do płynnej obsługi nawet najbardziej zaawansowanych projektów. Powinien także stanowić pewne, znane już na rynku rozwiązanie. Czy to wystarczy? Nie. Program nie tylko musi być jakościowy, ale także uzasadniony ekonomicznie. Zdecydowana większość obecnych na rynku rozwiązań, oferowana jest w formie subskrypcji. W rzeczywistości oznacza to możliwość wyłącznego wypożyczenia programu, a nie wykupienia go na własność. Możesz użytkować narzędzie, ale pod warunkiem regularnych opłat. Tym samym, im więcej masz w firmie licencji, tym Twoje wydatki są wyższe. Czy jest lepsze rozwiązanie? GstarCAD, jest jednym ze stosunkowo nielicznych programów, który możesz wykupić na własność. Dzięki wieczystej licencji płacisz za program tylko raz! Nie musisz kalkulować w swój budżet cyklicznych (często bardzo wysokich) opłat abonamentowych. Jeżeli zdecydujesz się na płatną aktualizację programu, możesz zrobić to w dowolnym momencie. W przypadku GstarCAD nie musisz płacić za pominięte wersje. Możesz być posiadaczem wersji 2017 i zdecydować się na upgrade dopiero trzy lata później. Nie każdy producent daje taką możliwość, dlatego nie zapomnij zweryfikować tego przed zakupem. Jeżeli połączymy konkurencyjną cenę, wieczystą licencję, brak opłat za pominięte aktualizacje z wydajnością i płynnością uniwersalnego oprogramowania GstarCAD, mamy odpowiedź dlaczego jest to jedno z popularniejszych rozwiązań CAD na rynku. Obecnie w Polsce użytkowanych jest niemal 15.500 licencji programu GstarCAD! Szybkie wdrożenie, czyli brak przestojów! Krok pierwszy mamy już za sobą. Niestety cena i zadowalające funkcjonowanie programu to jeszcze nie wszystko, co powinniśmy sprawdzić przed zakupem licencji. Projektanci, którzy doświadczyli zmiany oprogramowania wiedzą, z czym to się wiąże. Długotrwała nauka, konieczność specjalistycznych (najczęściej płatnych) szkoleń oraz przestoje w realizacji projektów – to częste następstwa wdrożenia nowego rozwiązania. Na szczęście nie zawsze tak musi być. Jeżeli zdecydujesz się zmienić program, np. chcesz kupić GstarCAD z wieczystą licencją, aby zminimalizować wydatki – nie musisz obawiać się przedłużającego się okresu wdrożenia. Program został wyposażony w intuicyjny interfejs. Każdy, kto ma za sobą jakiekolwiek doświadczenia ze środowiskiem CAD, szybko przyzwyczai się do nowego rozwiązania. W programie GstarCAD znajdziesz m.in. takie funkcje, jak bloki dynamiczne, które pomagają lepiej zarządzać bazą gotowych elementów oraz porównanie rysunków, dzięki którym porównasz gotowy projekt, z rysunkiem przed zmianami. Ważnym poleceniem jest także Swobodna skala, która pozwala na skalowanie wszystkich wybranych obiektów względem dowolnej osi. Obsługa popularnych formatów Szukasz najlepszego programu CAD? Nie zapomnij zweryfikować, jakie obsługuje formaty. Jednym z najpopularniejszych rozszerzeń jest DWG, dlatego upewnij się, że Twój program będzie z nim w pełni zgodny. Jeżeli wybierzesz GstarCAD i przeniesiesz do niego pliki stworzone w innych programach – możesz być spokojny o swoje dane. Jest on w pełni kompatybilny z plikami DWG, DXF i SCR, pozwalając na ich swobodny eksport i import. GstarCAD odczytuje także pliki BMP, GIF, JPG, TIF. Możesz także zainstalować moduł konwertujący rysunki z formatu PDF do DXF, który umożliwi Ci bezpośrednią, szybką i sprawną konwersję w plikach PDF do formatu DXF. Dzięki tej aplikacji wszelkie rysunki, wykresy, czy obrazy mogą w prosty sposób zostać wyodrębnione oraz bardzo dokładnie przeniesione do formatu DXF, a docelowo DWG. Wprowadzenie do BIM i Moduł Współpracy Zwróć uwagę, jaką historię ma program, który planujesz kupić. Czy nowe wersje pojawiają się regularnie? Czy zmiany, jakie proponują producenci, faktycznie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku? Odpowiedzi na te pytania, pozwolą Ci przewidzieć, jak będzie wyglądała Twoja praca w programie za kilka lat. Bardzo dobrą przesłanką jest, jeżeli wybrany program nie tylko szybko reaguje na potrzeby rynku, ale także wdraża zupełnie nowe, pionierskie rozwiązania. Dobrym przykładem są dwie najnowsze funkcjonalności GstarCAD: Wprowadzenie do BIM oraz Moduł Współpracy, których próżno szukać w innych systemach CAD 2D. GstarCAD Collaboration Design to przełomowe na rynku rozwiązanie, umożliwiające pracę w jednym pliku kilku osób jednocześnie. Bezpośrednio wpływa na ułatwienie współpracy projektantów z różnych branż oraz znaczne przyspieszenie realizacji dużych i skomplikowanych projektów. GstarCAD jest pierwszym programem CAD 2D, w którym zaproponowano takie rozwiązanie. Jest to także pierwsze oprogramowanie CAD, które obsługuje format IFC (Industry Foundation Classes). Środowisko CAD, jeszcze nigdy nie było tak blisko BIM! Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy GstarCAD mogą wczytywać zaawansowane projekty architektoniczne i konstrukcyjne, a także je weryfikować. Nakładki branżowe Projektanci wszystkich branż potrzebują profesjonalnych narzędzi dopasowanych do ich potrzeb. Uniwersalne rozwiązania są bardzo praktyczne, ale pod warunkiem, że można je uzupełnić o specjalistyczne aplikacje. Nakładki branżowe ułatwiają oraz przyspieszają pracę, m.in. przez automatyzację powtarzalnych czynności. Ilość i różnorodność nakładek ma znaczenie. GstarCAD jest kompatybilny z popularnymi aplikacjami, np. CADprofi, APLUS, czy BiK, ale także z niszowymi rozwiązaniami odpowiadającymi bardzo konkretnym oczekiwaniom przedstawicieli wysoko wyspecjalizowanych branż. Jest to możliwe, dzięki otwartemu środowisku GstarCAD, pozwalającemu na tworzenie dedykowanych aplikacji. Korzystają z tego zarówno zawodowi programiści, jak i zdolni pasjonaci. Bezpłatne materiały Niezależnie od tego, czy jesteś już doświadczonym projektantem, czy stawiasz swoje pierwsze kroki w środowisku CAD zapewne wiesz, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji. Właśnie dlatego, polski zespół GstarCAD dba o edukację użytkowników. Obok stacjonarnych szkoleń, cyklicznie udostępniane są także materiały online. Regularnie organizowane webinaria, udostępniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych filmy instruktażowe, a także tzw. Tips&Tricks w formie wideo poradników – dostępne są bezpłatnie dla obecnych oraz przyszłych użytkowników. Wszystkie osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu projektowania, z GstarCAD mogą robić to bezpłatnie. Sprawdź, jakie materiały udostępnia producent wybranego przez Ciebie oprogramowania. Czy za wszelkie materiały trzeba będzie płacić? Czy tak jak w przypadku GstarCAD, możesz liczyć na darmowe, kompleksowe wsparcie? Testuj, zanim podejmiesz decyzję Kiedy już wybierzesz program, który jest odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby – koniecznie przetestuj go! Wszyscy liczący się na rynku producenci CAD udostępniają bezpłatne, demonstracyjne wersje swoich programów. Demo zawiera pełną funkcjonalność programu, jest ograniczone wyłącznie czasowo. Zachęcamy do testowania, porównywania i podejmowania najlepszych decyzji zakupowych. Samodzielne stworzenie projektu w programie pozwoli Ci zweryfikować jego funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić swój pierwszy program CAD, czy szukasz oszczędności w postaci wieczystej licencji – pobierz 14-dniową wersję demonstracyjną GstarCAD. Przeanalizuj wszystkie jego właściwości i porównaj do rozwiązań, które już znasz. Wersja edukacyjna Jeżeli jesteś studentem lub nauczycielem akademickim, poszukaj rozwiązania, które jest dostępne w bezpłatnej wersji edukacyjnej. GstarCAD to jeden z programów przyjaznych dla środowiska akademickiego. Wersja edu, którą oferuje producent to w pełni funkcjonalna licencja programu GstarCAD, przeznaczona do niekomercyjnego zastosowania. O czym warto pamiętać, przed wyborem programu CAD? Najważniejsze, żeby spełniał Twoje oczekiwania. To narzędzie ma dopasować się do Ciebie, a nie na odwrót. Wypróbuj uniwersalny GstarCAD i przekonaj się, że atrakcyjna cena może iść w parze z jakością. Darmowy bonus Osoby, które potrzebują narzędzia wyłącznie do przeglądania plików DWG, mogą skorzystać z wygodnych, bezpłatnych rozwiązań, takich jak np. DWG FastView. Jest to aplikacja pozwalająca na swobodne przeglądanie plików DWG, DXF oraz DWS, dostępna zarówno w wersji mobilnej (telefony i tablety), jak i dostosowanej do systemu komputerowego.