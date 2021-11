NSA oddala kasacje i orzeka, kto jest sędzią

Nie jest to pierwsze stanowisko NSA dotyczące sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek tzw. nowej KRS. Rozpatrzył on bowiem kilkanaście spraw dotyczących powołań do Izby Karnej, Izby Cywilnej, Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Sądu Najwyższego, uchylając uchwały KRS w tych sprawach. To jednak nie oznacza, że powołani na wniosek KRS sędziowie nie powinni orzekać.