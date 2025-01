Nożownik z Olkusza usłyszał zarzuty. Tłumaczył, że "słyszał głosy"

23-latek, mieszkaniec powiatu olkuskiego i student III roku usłyszał w środę po południu zarzut pięciokrotnego usiłowanie zabójstwa. Przyznał się do winy.

Prokurator zdradza, ze nożownik oddał wiele ciosów wobec swoich ofiar. Był bardzo brutalny. Atakował z taką siłą, że doszło nawet do złamania noża, którym atakował przechodniów. W ciągu ostatnich dwóch dni użył dwóch różnych noży o długości około 20 cm.

Śledczy podkreślają, że uznanie go za niepoczytalnego wykluczy możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Mężczyzna zostanie wówczas objęty detencją, czyli przymusowo umieszczony w zakładzie psychiatrycznym.