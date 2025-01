Pięć radiowozów przy cmentarzu. Jest finał awantury

- W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że pomimo iż doszło do popełnienia czynu zabronionego (naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji), to jego społeczna szkodliwość ze względu na całokształt okoliczności, związanych z osobą samego sprawcy oraz sytuacją, w jakiej doszło do zdarzenia, była znikoma – informuje Wirtualną Polskę prokurator Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.