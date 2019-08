Nowy wykaz lotów marszałka Stanisława Karczewskiego. Są zmiany

Senat opublikował w środę wykaz lotów marszałka Stanisława Karczewskiego rządowym samolotem i o statusie HEAD. Po kilku godzinach zniknął on ze strony internetowej, a pojawił się nowy. Jak piszą służby prasowe, "zaktualizowany". Z nowego wykazu zniknął lot marszałka z żoną do Paryża oraz dwa loty samego Karczewskiego.

Przeanalizowaliśmy różnice między pierwszym a drugim wykazem lotów. Liczba podróży zmniejszyła się z 29 do do 27. Zniknęły dwa loty: 23 kwietnia 2018 r. do Tallina (Estonia) na konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej oraz 24 marca 2019 r. do Pieszczan na Słowację na spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Zmieniły się też terminy czterech lotów.